Laut einer Statistik ist die Pizza Margherita in Bern teurer als in allen anderen Hauptstädten Europas. Geschäftsführer erklären, warum sie in der Bundesstadt so viel kostet.

Europa-Ranking : In keiner Hauptstadt ist die Pizza so teuer wie in Bern

Bernerinnen und Berner haben kein Problem, etwas mehr zu bezahlen, wenn ihre Anforderungen erfüllt sind. 20min/Zoé Stoller, Mara Wehofsky

Darum gehts Eine Statistik hat ergeben, dass die Pizza Margherita in Bern im Schnitt 17.45 Franken kostet. Damit kostet sie mehr als in allen anderen europäischen Städten.

Schweizerinnen und Schweizer sind sich an die hohen Preise gewöhnt – verlangen dafür aber auch hohe Qualität.

Geschäftsführer von Pizzerias erklären, die Preise seien auf die hohen Mieten und Löhne sowie auf die Inflation zurückzuführen.

Eine Pizza ist in keiner europäischen Hauptstadt so teuer wie in Bern. Dies zeigen regelmässige Zahlen der führenden Lieferservices, die die Plattform «Travelnews» zusammengetragen hat. Demnach kostet in Bern eine Pizza Margherita, die aus Hefeteig, Basilikum, Tomatensauce und Mozzarella besteht, im Schnitt 17.45 Franken. Damit kostet sie rund sieben Franken mehr als in Andorra la Vella, die auf dem 15. Platz des Rankings liegt.

Bern belegt in dem Europa-Ranking den ersten Platz. 20min/zst

«Ich dachte mir schon, dass es in Bern teuer ist», sagt Noelle (23) gegenüber 20 Minuten, «aber dass es gerade die teuerste Hauptstadt ist, hätte ich nicht gedacht.» Sie sei jedoch davon überzeugt, dass die Pizza Margherita in anderen Schweizer Städten teurer sei. «Ich denke, in der Schweiz muss man schon bereit sein, in einem Restaurant mindestens 15 Franken zu bezahlen», so Noelle.

Auch andere Pizza-Liebhaberinnen und -Liebhaber haben Verständnis für die Preise: «Für eine gute Pizza mit feiner Kruste und selbst gemachtem Teig, also auch etwas Herzblut, bin ich bereit, 17.50 Franken für eine Margherita zu bezahlen», sagt Lou Anne (21). Auch ihre Kollegin, Loredana (23), sagt: «Man sollte bei einer Pizza sehen, dass Liebe darin steckt, dann ist sie es mir wert.»

Wie viel würdest du für eine Pizza Margherita bezahlen? Nicht mehr als 15 Franken. 17.50 liegen dafür schon drin – besonders in der Stadt Bern. Ach, wenn sie meinen Anforderungen entspricht, würde ich auch über 20 Franken dafür bezahlen. Ich esse keine Pizza.

Ludwig (30) aus Freiburg, der in der Bundesstadt zu Besuch ist, sagt: «Ich bin nicht erstaunt. Bern ist immer ein bisschen teuer. Gerade mit Pizzas machen Restaurants viel Geld, weil man es relativ günstig produzieren kann.» Auch er ist bereit, etwas mehr zu bezahlen, «wenn das Essen gut ist und lokale Produkte verwendet werden». Ausserdem sei ihm der Service besonders wichtig.

«Wie sollen wir eine Pizza noch günstiger verkaufen?»

Ivo, Geschäftsführer und Inhaber der Pizzeria San Gottardo in der Berner Innenstadt, erklärt: «Bei uns kostet die Pizza Margherita 16.50 Franken. Hier muss man hohe Mieten bezahlen, gute Löhne anbieten und gleichzeitig die Qualität aufrechterhalten.» In anderen Schweizer Städten seien Pizzas noch deutlich teurer. «Wie sollen wir eine Pizza noch günstiger verkaufen? Sogar in einem Fast-Food-Restaurant werden Pizzas fast zum gleichen Preis verkauft und dort sind sie meist tiefgefroren und nicht vor Ort gemacht wie in einer richtigen Pizzeria.»

Der Geschäftsführer habe vor kurzem den Preis der Pizza Margherita um einen Franken erhöhen müssen. «Ich habe mich zehn Jahre lang geweigert, meine Produkte teurer zu verkaufen. Aber seit alles so viel teurer ist, hatte ich keine Wahl», so Ivo. Schliesslich müsse er die Löhne aufrechterhalten und seine Mieten zahlen.

Bei der Pizzeria Da Rina am Eigerplatz kostet eine Pizza Margherita 15 Franken. Auch laut Geschäftsführer Arnaldo Mettimano sind die Preise in der Stadt Bern auf die höheren Unterhaltungs- und Lebenskosten als in anderen europäischen Städten zurückzuführen. «Wir sind nun mal in der Schweiz. Das ist halt ein teures Gebiet.» Weil die Pizzeria nicht im Zentrum der Stadt liege, koste hier die Pizza Margherita etwas weniger. «Die Inflation macht das Ganze nicht einfacher.»

1 / 1 In Bern ist die Pizza Margherita teurer als in allen anderen Hauptstädten Europas. Getty Images/Image Source

Aktivier jetzt den Bern-Push!

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb