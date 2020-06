Aus der Nachbarschaft

In Keller wurde Granate aus Erstem Weltkrieg gefunden

Lottstetten (D), 24.06.2020: Ein 44-Jähriger ging auf das Gelände einer Firma und klaute dort einen Radlader im Wert von 60’000 Euro. Die Firma informierte daraufhin die Polizei und diese leiteten eine Fahndung ein. Am Nachmittag fanden die Polizisten den Radlader rund 35 Kilometer weiter entfernt. Der 44-Jährige hielt im angehängten Bauwagen ein Mittagsschläfchen und musste sogar von einem Polizisten geweckt werden. Der Dieb habe den Radlader ausgeliehen, um seinen Bauwagen auf einen Campingplatz am Bodensee zu bringen. Dazu ist aber aber leider noch in die falsche Richtung gefahren.

Am Freitag wurden in einem Wohnhaus in Hard (A) Ausräumarbeiten erledigt. In einem Kellerabteil wurde dabei eine Granate aus dem Ersten Weltkrieg gefunden, teilt die Landespolizeidirektion Vorarlberg mit. Die genaue Herkunft des Kriegsreliktes konnte nicht mehr zweifelsfrei geklärt werden. Die Granate dürfte jedoch von einem zwischenzeitlich bereits verstorbenen Mieter dort eingelagert worden sein.