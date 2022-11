Kiew: Chirurgen müssen inmitten eines Stromausfalls operieren

In Kiew war der Strom nach mehreren russischen Raketenangriffen weitgehend ausgefallen. Trotzdem führten Chirurgen am Mittwoch in der Kiewer Herzklinik eine Notoperation durch. Boris Todurow, der Direktor der Klinik, veröffentlichte ein Video. Es zeigt die Operation im dunklen Saal. Nur dank einer grossen Taschenlampe können die Chirurgen arbeiten.