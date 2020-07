Polizeimeldungen Region Basel

In Kokainlösung getränkte Post fiel auf, weil sie ungewöhnlich schwer war

Die Eidgenössische Zollverwaltung hat eine Drogensendung abgefangen. Das 30-seitige Dokument war aufgefallen, weil es ungewöhnlich viel wog. Ein Drogenschnelltest fiel positiv aus.

Basel, 2. Juli 2020: Die Eidgenössische Zollverwaltung hat am 12. Juni am Euro-Airport eine Drogensendung aus Brasilien abgefangen. Das 30-seitige Dokument, das von einer Firma stammte, war aufgefallen, weil es ungewöhnlich schwer war. Ein Drogenschnelltest fiel positiv aus.

Das 30-seitige Dokument, das kürzlich am Euro-Airport (EAP) abgefangen wurde, war mit 270 Gramm ungewöhnlich schwer. Dies teilte die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Donnerstag mit. Es habe sich herausgestellt, dass die Seiten in eine Kokainlösung getränkt waren. Ein Drogenschnelltest sei positiv ausgefallen.

Die Drogensendung, die bereits am 12. Juni aufflog, stammt von einer Firma in Brasilien und war für eine Privatadresse bestimmt, wie es weiter heisst. Sie sei per Luftpost über den EAP in die Schweiz gelangt. Die EZV hat das Material Sichergestellt und die Kantonspolizei Basel-Stadt eingeschaltet.