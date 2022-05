Sorge bei Ladenbesitzer: In Konstanz fehlen die Schweizer Kunden – Innenstadt soll nun umgebaut werden

Hermann hat ganz konkrete Vorstellungen, wie er das Ziel erreichen will: Umgestaltung des veralteten Bahnhofvorplatzes und der Marktstätte, sowie neue Parkmöglichkeiten und ein dynamisches Verkehrsleitsystems.

Eine der wichtigsten Massnahmen hat mit dem Verkehr in der Innenstadt zu tun.

Auch wenn die Geschäfte in der Innenstadt von Konstanz wie vor der Corona-Pandemie geöffnet sind, ist es für die Ladenbesitzer nicht mehr wie früher: Die Schweizer Kundschaft fehlt, die Kauffreude hat nachgelassen. Die besorgten Händler klopfen nun an die Türen des Gemeinderats und der Stadtverwaltung: Sie fordern von den Behörden finanzielle Unterstützung, in Form einer qualitativen Aufwertung der Innenstadt.