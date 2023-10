Vorzeitiger Entscheid: Kein Spiel! Uefa sagt Nati-Partie in Israel ab

Am kommenden Donnerstag hätte die Nati in Tel Aviv gegen Israel spielen müssen. Dies im Rahmen der EM-Quali. Am Sonntagabend hat die Uefa entschieden: Die Partie ist vorzeitig abgesagt. Nach den schweren Raketenangriffen auf Israel hat das Land am Sonntag den Kriegszustand ausgerufen. Auch in Tel Aviv kam es zu Einschlägen.