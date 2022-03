Mord im Mattenhof – In Kriens wird gerade ein Krimi gedreht

Kriens Das Besondere an diesem Krimi ist: Die Zuschauerinnen und Zuschauer können Teil der Geschichte werden. Sie können die Handlung hautnah miterleben und die Storypunkte selbst ablaufen. Die Szenen gibt es ab Mitte Juni via QR-Codes an 17 verschiedenen Orten zu sehen.

Im Mattenhof-Quartier in Kriens wird an diesem und nächstem Wochenende gedreht. Das Quartier ist Schauplatz eines Krimis: Ein Mann wurde im Quartier ermordet. Die Kriminalpolizisten Ruth Zellweger und René Fischer nehmen die Ermittlungen auf. Besonders an diesem Krimi ist, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer Teil der Geschichte werden. Sie können die Handlung hautnah miterleben und die Storypunkte selbst ablaufen. Das müssen sie sogar. Die Szenen gibt es via QR-Codes an 17 verschiedenen Orten zu sehen.