In Kroatien kommt alle Reisetypen auf ihre Kosten

Ab an die Sonne : In Kroatien kommen alle Reisetypen auf ihre Kosten

Reisetyp 1: Du liebst Ferien, weil du dann Zeit hast, dich sportlich auszutoben

Im Vitality Hotel Punta fokussiert man sich auf aktive Gäste – von Yoga, über Tennis bis zu Wandern. Nico Schaerer, nuvu.ch

Wer in den Ferien gerne mal den Liegestuhl verlässt, findet auf der Insel Lošinj mehre Möglichkeiten dazu. Nicht vergessen sollte man die Laufschuhe. Denn entlang der Küste finden sich kilometerweise Wege. Als Unterkunft empfiehlt sich das Vitality Hotel Punta. Denn hier dreht sich alles ums Thema Sport. Das Hotel verfügt über ein Gym, das die meisten Hotels vor Neid erblassen lässt. Dazu hat sich hier Roger Federers Trainer Ivan Ljubičić mit seiner «Ljubičić Tennis Academy» einquartiert.

Roger Federers Trainer Ivan Ljubičić betreibt seit neustem eine Tennis Academy auf der Insel Lošinj. Nico Schaerer, nuvu.ch

Reisetyp 2: Du stehst auf Sterne – vom Hotel bis zur Kulinarik

Hier verbrachte Roger Federer kürzlich seine Ferien mit seiner Familie. Die Villa kann man – mit dem nötigen Kleingeld – als Ganzes mieten. Nico Schaerer, nuvu.ch

Nicht nur Roger Federers Trainer Ivan Ljubičić kennt man auf Lošinj, sondern auch den Maestro himself. Schliesslich verbrachte er hier kürzlich seine Familienferien. Dies in einer der Villen, die das Hotel Alhambra Boutique Hotel vermietet. Wer nicht gleich eine mehrstöckige Villa braucht, wird den Luxus des Hotels geniessen. Und vor allem das Michelin-Sterne-Restaurant Alfred Keller. Hier kocht Michael Gollenz unter der Federführung des Schweizer Spitzenkochs Christian Kuchler von der Taverne zum Schäfli in Wigoltingen.

Mit einem gecharterten Motorboot die entlegenen Buchten erkunden. Nico Schaerer, nuvu.ch

Tagsüber sonnt man sich am Hotelstrand oder chartert ein eigenes Motorboot um die türkisfarbenen Buchten zu erkunden. Apropos chartern: Wer ab Zagreb oder Pula (das von Edelweiss Air angeflogen wird) sein Hotel schnellstmöglich erreichen möchte, kann übers Hotel einen Privatjet buchen, der einen abholt.

Mit dem Privatjet zum Hotel – ab Zagreb oder Pula über das Hotel buchbar. Nico Schaerer, nuvu.ch

Reisetyp 3: Du bist glücklich, wenn in den Ferien der Genuss an erster Stelle steht

Richtig lecker: das Essen im Restaurant Konoba Cigale in der Cikat Bucht. Nico Schaerer, nuvu.ch

Als Geniesserin oder Geniesser buchst du das Hotel Bellevue – es liegt in einer wunderbar ruhigen Bucht und ist nur wenige Gehminuten vom belebten Küstenstädtchen Mali Lošinj entfernt. Gleich hier in der Cikat Bucht wirst du abends im Restaurant Konoba Cigale bei Chefkoch Igor seelig sein. Er verkocht, was das Meer hergibt: Tuna Tatar, Octopus Salat, Pasta mit Muscheln, Scampi oder frischen Fisch. Und zum Apéro gibts nicht etwa einen Weisswein oder Prosecco, sondern landestypisch einen Velebitska. Dabei handelt es sich um einen Kräuterschnaps aus 37 Kräutern des kroatischen Velebit Gebirges.

Die schönste Sunset-Location von Lošinj. Nico Schaerer, nuvu.ch

Wer Genuss sucht, findet diesen ausserdem nicht nur an Land, sondern auch unter Wasser bei einem Tauchgang. Und last but not least, verraten wir dir hier noch den schönsten Spot für den Sonnenuntergang. Fahre abends mit einem Fahrrad oder dem Mietwagen zum Aussichtspunkt Providenca. Es lohnt sich, vorab einen Tisch zu reservieren. Denn hier geniesst man den Sonnenuntergang bei kühlen Getränken und Snacks.

Das Hotel Bellevue in der Cikat Bucht. Nico Schaerer, nuvu.ch

Reisetyp 4: Du bist in den Ferien happy, wenn es deine Kinder auch sind

Die Küstenwege eignen sich für Fahrrad-Ausflüge. Nico Schaerer, nuvu.ch

Die Insel Lošinj bietet sich geradezu zum Campen an. Denn die Infrastruktur ist bestens ausgebaut. Egal, ob man mit dem eigenen Zelt oder Camper anreist oder sich ein schickes Bungalow mietet. Sehr gepflegt und familienfreundlich kommt der Camping Čikat daher. Hier befindet sich auch gleich der bei Kindern beliebte Aquapark.

Die fröhliche Ridimutak Beach Bar – tagsüber oder auch abends einen Besuch Wert. Nico Schaerer, nuvu.ch

Eine kleine, spassige Bar am Meer haben wir auch noch entdeckt: die Ridimutak Beach Bar. Sie lässt sich gut mit einem Ausflug nach Osor verbinden. Hier werden die Kids Freude an der Schleuse haben – öffnet sie, ist es jeweils ein kleines Spektakel, den durch den Kanal fahrenden Schiffen zuzuschauen. Und knurrt abends der Magen, gehts auf die Terrasse des Restaurant Diana mit Blick auf die Čikat Bucht.

Tagsüber schnappt man sich ein Fahrrad und entdeckt das kleine, charmante Veli Lošinj. Nico Scharer, nuvu.ch

