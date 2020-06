31. Bundesliga-Runde

In letzter Minute – BVB jubelt dank Akanji und Haaland

Dortmund hat den möglichen Titelgewinn von Bayern München verschoben. Der Favre-Club siegt dank eines späten Treffers von Erling Haaland 1:0 gegen Düsseldorf.

Später Jubel bei Borussia Dortmund: Erling Haaland erlöste den BVB erst in der 95. Minute mit dem 1:0.

Die Münchner Meisterfeier muss warten: Borussia Dortmund hat den möglichen Titelgewinn des FC Bayern am 31. Spieltag verhindert. Der BVB siegte am Samstag dank eines späten Treffers von Erling Haaland nach Assist vom Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji bei Fortuna Düsseldorf. Vor dem Duell der Münchner gegen Gladbach am Abend verkürzte Schwarz-Gelb den Rückstand auf den Tabellenführer damit vorerst auf vier Zähler.