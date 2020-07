Weekend-Ausflugstipp

In luftiger Höhe über dem Maggia-Delta

Den Weekend-Ausflugstipp dieser Woche lieferte Blogger Dimitri Burkhard. Die Reise führt von Luzern mit dem Schiff über den Vierwaldstättersee und weiter mit dem Panoramazug ins Tessin, wo ein kleines Abenteuer mit Adrenalinkick wartet.

Anreise: Erlebnisfahrt Luzern–Lugano

Abenteuer im Tessin: Gleitschirm-Tandemflug über dem Maggia-Delta

Ich hätte mir im Traum nicht ausmalen können, dass ich je an dünne Leinen montiert von einem Berg springen würde. Es kam dann doch so weit – und ich würde es sogar ein zweites Mal wage n.

Um d en knallrote n Jumpsuit komme ich nicht herum. Der Gleitschirm ist ausgelegt, ich bin eingeschnallt , und nach ein paar Instruktionen geht es los: Den Hang hinunterrennen, was das Zeug hält! Wenige Momente später gleite ich wie ein Adler über die Baumwipfel, vorbei an der Aussichtsplattform von Cardada. Mein Adrenalinspiegel steigt, ich lache ununterbrochen und verschwende keinen Gedanken an den Alltag. Hoch über dem Maggia-Delta drehen wir grosszügige Kreise , und ich fange das Erlebnis mit meiner Go Pro ein: