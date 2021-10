Privat kiffen neu erlaubt : In Luxemburg sind jetzt vier Cannabispflanzen pro Haushalt legal

Der Eigenanbau von Gras wird erlaubt, der Konsum in der Öffentlichkeit bleibt verboten. Die Bussen dafür senkt die Regierung aber von maximal 2500 auf minimal 25 Euro.

1 / 4 In Luxemburg darf jede erwachsene Person und jeder Haushalt privat neu vier Cannabispflanzen besitzen. Tamedia Somit ist der Anbau für den Eigenkonsum zuhause erlaubt. Unsplash Weiterhin verboten ist das Kiffen in der Öffentlichkeit. Die Regierung hat aber die Bussen dafür erheblich gesenkt. Sie werden sich von 25 bis 500 Euro belaufen. Unsplash

Darum gehts Die Regierung von Luxemburg erlaubt neu jedem Haushalt vier Cannabispflanzen.

Kiffen in der Öffentlichkeit bleibt weiter verboten. Die Bussen dafür hat die Politik gesenkt. Sie werden sich von 25 bis 500 Euro belaufen.

Auch in der Schweiz will die Politik das Thema Cannabis etwas liberaler handhaben. Ein entsprechender Gesetzesentwurf dazu soll erarbeitet werden.

Cannabis darf in Luxemburg künftig in kleinerem Massstab für den Eigenbedarf angebaut werden. Das geht aus einem Massnahmenpaket der luxemburgischen Regierung zur Bekämpfung der Drogenkriminalität hervor, das am Freitag vorgestellt wurde. Demnach sind künftig daheim und pro Haushalt bis zu vier Cannabispflanzen erlaubt. Der Besitz und der Konsum von Cannabis in der Öffentlichkeit bleiben aber weiterhin verboten.

Trendsetter für Europa?

Die Regierungskoalition in Luxemburg verfolgt seit einiger Zeit Pläne, den Anbau, Verkauf und Konsum von Cannabis zum persönlichen Gebrauch zu legalisieren. Dem EU-Beobachtungszentrum für Drogen mit Sitz in Lissabon zufolge wäre Luxemburg mit solch weitreichenden Regelungen Vorreiter in Europa. Auch in den Niederlanden wird Cannabis lediglich toleriert. Die Umsetzung der Pläne lässt in Luxemburg auf sich warten, als Gründe für die Verzögerung nennt die Regierung unter anderem die Corona-Pandemie.

So soll etwa bei Besitz und Kauf von bis zu drei Gramm Cannabis ein vereinfachtes Strafrecht zur Anwendung kommen. Der Rahmen der dafür vorgesehenen Geldbussen soll von derzeit 251 bis 2500 Euro auf 25 bis 500 Euro gesenkt werden. Vorgesehen sind unter anderem auch eine verstärkte Polizeipräsenz und Bodycams für Polizistinnen und Polizisten oder ein Drogenpräventionskonzept für Schulen.

In der Schweiz neuer Gesetzesentwurf in Planung

Auch in der Schweiz könnte es bald zu einer liberaleren Handhabung zum Thema kommen: So soll der Anbau, die Produktion, der Handel und der Konsum von Cannabis umfassend neu geregelt werden. Die beiden zuständigen Parlamentskommissionen haben diesem Vorhaben zugestimmt und es soll nun ein Gesetzesentwurf erarbeitet werden. Dies wäre ein Schritt aus der Illegalität. Die Politikerinnen und Politiker hoffen, so den Schwarzmarkt austrocknen zu können.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Problem mit illegalen Drogen? Hier findest du Hilfe: Sucht Schweiz, Tel. 08 00 104 104 Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Feel-ok, Infor mationen für Jugendliche Infodrog, Inf ormation und Substanzwarnungen

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!