Keine Grundversorgung: In Luzern gibts noch immer Dörfer ohne ÖV-Anschluss – und sie bleiben es

So etwa der Ortsteil Lieli in Hohenrain.

Nicht alle Linien werden jedoch so stark genutzt. Bis heute gibt es im Kanton Dörfer, die keinen ÖV-Anschluss haben.

Die Regierung lehnt die Forderung ab: Ein Ausbau in betroffenen Orten sei oft zu teuer und unökologisch.

Per Vorstoss wurde im Kantonsrat eine ÖV-Grundversorgung gefordert.

Die Grundversorgung im ÖV im ganzen Kanton sicherstellen und Lücken schliessen. Dies war das Ziel einer Motion von Hasan Candan (SP) im Luzerner Kantonsrat. Genannt wurden im Vorstoss etwa Ortsteile wie Lieli und Ohmstal, die vor Fusionen noch selbstständige Gemeinden waren. Heute verfügen sie über keinen ÖV-Anschluss mehr. Zudem solle in der Agglomeration und in ländlichen Gebieten die gemeindeübergreifende Planung des öffentlichen Verkehrs gefördert werden.

Leere Busse nicht sinnvoll

Der Forderung erteilt die Regierung nun eine Absage, wie sie in ihrer Antwort zum Vorstoss festhält: «Aus Sicht unseres Rates ist der gesetzliche Auftrag, eine Grundversorgung mit dem ÖV anzustreben, unter Berücksichtigung der Umwelt und der Wirtschaftlichkeit, erfüllt.» Sie beantragt dem Kantonsrat deshalb die Ablehnung der Motion. Man prüfe aber in einer Studie, wo sich On-demand-Angebote eignen könnten.

«Eine Grundversorgung mit dem ÖV soll dort angeboten werden, wo dies ökologisch sinnvoll ist und einer wirtschaftlichen Verwendung der Mittel der öffentlichen Hand entspricht», so die Regierung. «Bei ungenügender Nachfrage mit vorwiegend leeren Bussen herumzufahren, wäre hingegen weder ein zweckmässiger Einsatz von Steuergeldern noch ökologisch sinnvoll.» So seien in der Verordnung über den öffentlichen Verkehr minimale Kostendeckungsgrade und weitere Vorgaben definiert.