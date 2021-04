Nach «Jugendkrawallen» - In Luzern haben die Jugendlichen jetzt eine Stimme

Auch in der Stadt Luzern hätten Jungparteien einen stärkeren Miteinbezug der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Diskurs gefordert, so die Stadt Luzern.

Am Osterwochenende kam es in St. Gallen zu diversen Ausschreitungen.

Nach den Jugendkrawallen am Osterwochenende forderten schweizweit Jugendliche und Jungparteien, dass die Stimmen junger Menschen in der Corona-Pandemie besser angehört und mitberücksichtigt werden. Denn die Pandemie stellt das Leben vieler Jugendlicher auf den Kopf. Auch in der Stadt Luzern forderten Jungparteien einen stärkeren Miteinbezug der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Diskurs, wie die Stadt Luzern am Freitag mitteilt. Es brauche eine intensivere Auseinandersetzung mit deren Bedürfnissen. Die Stadt Luzern anerkenne diese Forderungen. Sozial- und Sicherheitsdirektor Martin Merki sagt: «Als Sozialdirektor der Stadt Luzern ist es für mich ganz wichtig, die Stimmen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu hören und aufzunehmen.»