Corona - In Luzern können sich alle ab 16 Jahren für die Impfung anmelden

Im Kanton Luzern haben inzwischen grundsätzlich alle Personen, die älter als 55 Jahre sind und sich für einen Impftermin in einem kantonalen Impfzentrum bis und mit am Sonntag, 9. Mai 2021, angemeldet haben, einen Impftermin in einem kantonalen Impfzentrum erhalten. Daher können bereits ab Montag Impftermine in den kantonalen Impfzentren an die übrige Bevölkerung vergeben werden, teilte der Kanton Luzern mit. Dieser Schritt erfolgt eine Woche früher als geplant. Guido Graf, Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements: «Ich freue mich sehr, dass es mit dem Impfen vorwärts geht, und dass wir im Kanton Luzern die Impftermine für die übrige Bevölkerung nun sogar früher als geplant vergeben können.» Die rund 200 Personen im Alter über 55 Jahre, die bislang noch keinen Impftermin erhalten haben und sich bis und mit 9. Mai 2021 registriert haben, werden am Montag telefonisch kontaktiert, heisst es weiter. Sie erhalten dann sofort einen Termin.

Termine werden nach Reihenfolge vergeben

Warteliste in Willisau ist deutlich kürzer als jene in Luzern

Die Warteliste für das Impfzentrum Willisau ist mit rund 17'000 Personen kürzer als die Warteliste für das Impfzentrum in Luzern mit rund 49'000 Personen. Um baldmöglichst einen Impftermin zu erhalten, empfiehlt das Gesundheits- und Sozialdepartement allen, die sich bereits für das Impfzentrum in Luzern angemeldet haben, sich nach Möglichkeit auch für eine Impfung im Impfzentrum Willisau anzumelden. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen will, kann sich für diese zusätzliche Registrierung fürs Impfzentrum Willisau an die kantonale Impfhotline wenden (Telefonnummer +41 41 228 45 45, wochentags jeweils von 8-12 und 13.30-17 Uhr). Meldungen sind auch per Mail an folgende Adresse möglich: impfen@lu.ch . Bei schriftlicher Korrespondenz sind folgende Angaben zu machen: Vorname, Name, Geburtsdatum, vollständige Adresse und Telefonnummer. Das Gesundheits- und Sozialdepartement bittet um Geduld und Verständnis, falls es zu Wartezeiten kommt.

Luzern impft ab 18, Willisau schon ab 16

Im Impfzentrum in Luzern, wo der Impfstoff von Moderna verimpft wird, können nur Personen ab 18 Jahren geimpft werden. Personen, die älter als 16 Jahre und jünger als 18 Jahre sind, können hingegen im Impfzentrum in Willisau geimpft werden, da der in Willisau verwendete Impfstoff von Pfizer/Biontech für Personen ab 16 Jahre zugelassen ist. Für Personen unter 16 Jahren ist in der Schweiz noch kein Impfstoff zugelassen.



Wer einen Impftermin verschieben muss, kann dies mittels eines Links im SMS ändern, in welchem der Termin mitgeteilt wird. Wenn es jedoch keinen freien alternativen Termin mehr gibt, erfolgt die Nachfrage, ob man den ursprünglich erhaltenen Termin nicht doch wahrnehmen kann. Falls dies nicht möglich ist, fällt man in der Wartschleife zurück. Der zweite Termin kann erst verschoben werden, wenn die erste Impfdosis verabreicht wurde.





Anmeldungen zum Impfen in einem kantonalen Impfzentrum sind nach wie vor über die Webseite möglich. Zusätzlich nehmen zwischenzeitlich auch rund 90 Arztpraxen im Kanton Luzern Impfungen vor.

Voraussichtlich ab Donnerstag, 27. Mai 2021, bieten in einem ersten Schritt acht bis zehn Apotheken im Kanton Luzern die Covid-19-Impfung an.



Um die Impf-Wartelisten abzubauen, unterstützt das Luzerner Kantonsspital (LUKS) am Standort Luzern die beiden kantonalen Impfzentren in Luzern und Willisau. Dazu übernimmt das LUKS täglich rund 200 Impfungen von den zwei kantonalen Impfzentren und führt sie im spitaleigenen Impfzentrum durch.

Für Personen, die vom Kanton zur Impfung am LUKS zugeteilt wurden, ist das LUKS in allen Belangen der Impfung zuständig. Bitte wenden Sie sich im Fall von Terminanpassungen oder -absagen an die Corona-Hotline des LUKS Luzern (Telefon 041 205 82 12; Öffnungszeiten: Montag-Freitag 08:00-16:00 Uhr). Die kantonale Impf-Hotline kann keine Verschiebungen von Impfterminen vornehmen, die am LUKS Luzern stattfinden. Bei Terminabsagen können Sie direkt an der Corona-Hotline des LUKS einen neuen Termin vereinbaren.