Die Adventszeit wird in Luzern anders verlaufen als in den letzten Jahren. In der Stadt wird es keine üblichen Beleuchtungen geben. Zappenduster soll es trotzdem nicht werden.

Beleuchtung aus : In Luzern wird es dieses Jahr dunkle Weihnachten geben

Darum gehts Wegen der Energiekrise wird es dieses Jahr in Luzern keine traditionelle Weihnachtsbeleuchtung geben

An ihrer Stelle werden 500 Kerzenlaternen aufgestellt, damit die Weihnachtsstimmung nicht ganz verloren geht.

Es ist auch vorgesehen, einen Weihnachtsbaum zu schmücken, dessen Dekoration ausschliesslich mit durch Muskelkraft erzeugter Energie betrieben wird.

Der Verein Weihnachtsbeleuchtung Luzern versichert, dass es auf jeden Fall keine dunkle Weihnacht sein wird.

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt Luzern wird in diesem Jahr anders sein als sonst. Der Verein Weihnachtsbeleuchtung Luzern hat zusammen mit seinen Partnern entschieden, dass in dieser Adventszeit auf die übliche Beleuchtung verzichtet wird, insbesondere wegen der Energiekrise.

Der Verein versicherte jedoch, dass es keine komplett dunkle Weihnacht werden würde: Alexander Gonzalez, Geschäftsführer des Vereins, und André Bachmann, der Präsident, erklärten, dass alternative Massnahmen ergriffen würden, um sicherzustellen, dass die Weihnachtsstimmung in der Stadt Luzern nicht verloren gehen würde.

«Es gilt mit vereinten Anstrengungen eine mögliche Energiemangellage im kommenden Winter und Frühjahr zu vermeiden.»

Der Hauptgrund für die Entscheidung ist, wie man sich vorstellen kann, die drohende Energiekrise. Jeweils Anfang Oktober fängt der Verein die Arbeiten für die Installation und Montage der Sujets an, wofür Aufträge im Wert von mehreren zehntausend Franken erteilt werden. Angesichts dieser bevorstehenden Ausgaben erklärte Bachmann: «Es wäre ein grosses Risiko, zum heutigen Zeitpunkt Aufträge in dieser Grössenordnung zu erteilen».

Der Verein verspricht aber, dass die Stadt in der diesjährigen Adventszeit nicht dunkel sein wird. Vielmehr wird ein alternatives Projekt umgesetzt, um die Stadt wie in den vergangenen Jahren dennoch zu beleuchten: Dafür werden 500 Kerzenlaternen aufgestellt. In ihnen flackern besonders lang brennbare Kerzen, die von einer Luzerner Kerzenfabrik hergestellt werden. Ausserdem ist geplant, einen Weihnachtsbaum aufzustellen, dessen Dekoration ausschliesslich mit Energie betrieben wird, die durch Muskelkraft erzeugt wird.

Ein symbolischer Beitrag

Man muss jedoch bedenken, dass die Weihnachtsbeleuchtung in den letzten Jahren hauptsächlich aus LED-Lichtern bestand, die bereits eine Menge Energie sparen. Auch ältere Sujets seien in den vergangenen Jahren auf LED-Lichttechnik umgestellt worden. Der Energieverbrauch konnte dadurch so stark gesenkt werden, dass er mit dem jährlichen Stromverbrauch eines Vierpersonenhaushalts verglichen werden kann.

Gonzalez sagte gegenüber 20 Minuten, dass es zwar möglich sei, weiterhin LEDs zu verwenden, um den Energieverbrauch gering zu halten: «Wir müssen die Zeichen der Zeit jedoch erkennen und akzeptieren, dass wir nicht nur einen ‘technischen’ Sparbeitrag, sondern auch einen symbolischen Beitrag leisten müssen».