Daten und Zahlen : In Luzern wird gebaut, was das Zeug hält – und trotzdem gibts Wohnungsnot

1 / 8 Im Kanton Luzern wird viel gebaut. Im Entwicklungsgebiet Luzern Süd in Kriens sollen etwa zwei neue Hochhäuser und eine Sport- und Kulturarena entstehen. Visualisierung pilatusarena.ch Noch nicht lange fertiggestellt ist das Areal Mattenhof (Bild). Stadt Kriens Ein Blick auf die Quartiere Mattenhof und Schweighof. Stadt Kriens

Darum gehts Rund 204’500 Wohnungen gibts im Kanton Luzern. Das sind 52’000 Wohnungen mehr als noch im Jahr 2000.

Seit 1990 sind die durchschnittlichen Mietpreise um 77 Prozent gestiegen.

Die günstigsten Wohnungen befinden sich in der Region Entlebich. Die höchsten Mieten gibts im Agglomerationsgürtel um Luzern sowie in der Region Rooterberg/Rigi.

Im Kanton Luzern leben immer mehr Menschen: Im Frühjahr 2016 knackte der Kanton die 400’000er-Grenze. 2020 waren es bereits 416’347 Einwohnerinnen und Einwohner. «In den vergangenen 20 Jahren hat die ständige Wohnbevölkerung im Kanton Luzern um einen Fünftel zugenommen. Das sind fast 70'000 Menschen mehr, die im Vergleich zum Jahr 2000 im Kanton Luzern leben», teilte das Luzerner Statistikamt Lustat am Donnerstag mit. Das Wachstum ist zum grössten Teil auf Wanderungsgewinne zurückzuführen. Sprich: Mehr Menschen sind in den Kanton zugezogen als weggezogen.

Die Entwicklung der Bevölkerungszahlen in Luzern seit dem Jahr 1860. Lustat Statistik Luzern/Datenquelle: Bundesamt für Statistik (BFS)

Die Nachfrage nach Wohnungen steigt stetig

Unter anderem deswegen steigt auch der Bedarf an Wohnungen: Am 1. Juni 2021 standen im Kanton Luzern insgesamt 2513 Wohnungen und Einfamilienhäuser leer. Das sind 524 weniger (-17,3 Prozent) als noch im Vorjahr und entspricht einer Leerwohnungsziffer von 1,23 Prozent. Im Kanton herrscht also Wohnungsknappheit. Davon spricht man, wenn die Leerwohnungsziffer unter 1,5 Prozent fällt. In Luzern ist das derzeit in allen Regionen der Fall mit Ausnahme des unteren Wiggertals. Dort liegt die Leerwohnungsziffer bei 2,49 Prozent. Die wenigsten freien Wohnungen gab es in der Region Sursee/Sempachersee (0,79 Prozent) und im Agglomerationsgürtel um die Stadt Luzern (0,8 Prozent).

Die Leerwohnungsziffer aufgeschlüsselt nach Regionen. Lustat Statistik Luzern/Datenquelle: Bundesamt für Statistik (BFS)

Betrachtet man die einzelnen Gemeinden genauer, zeigen sich gemessen am Gesamtwohnungsbestand grosse Unterschiede. So gab es zum Zeitpunkt der Erhebung etwa in Honau und Schlierbach gar keine freien Wohnungen. Gefolgt werden diese von Schenkon (0,07) und Dierikon (0,14 Prozent). Prozentual gesehen gibt es die meisten freien Wohnungen in Werthenstein (6,43 Prozent).

So viele Wohnungen werden im Kanton Luzern gebaut

Das Bevölkerungswachstum und der damit einhergehende steigende Bedarf an Wohnraum hat auch Auswirkungen auf die Bautätigkeit. 2019 wurden im Kanton gemäss Lustat 3020 Wohnungen und Einfamilienhäuser gebaut. In den Jahren 2015 bis 2019 wurden durchschnittlich 3022 sogenannte Wohneinheiten erstellt. Das sind 85 Prozent mehr als noch zwischen den Jahren 2000 und 2004. Damals wurden durchschnittlich noch 1629 Wohneinheiten gebaut.

1 / 1 So viel wurde seit dem Jahr 2000 in Luzern gebaut. Lustat Statistik Luzern/Datenquelle: Bundesamt für Statistik (BFS)

So viel Bautätigkeit kostet auch viel Geld: 2019 hatten die privat getätigten Bauinvestitionen in Luzern einen Wert von gut 2,5 Milliarden Franken, davon fielen zwei Drittel (1,7 Mrd.) auf Wohnbauten ab, so Lustat. Die Bauinvestitionen sind in den vergangenen Jahren konstant hoch: «Private Auftraggeber investierten zwischen 2015 und 2019 mit durchschnittlich knapp 2,6 Milliarden Franken pro Jahr deutlich mehr in Bauprojekte als in den Jahren 2000 bis 2004 (rund 1,4 Milliarden Franken)», schreibt Lustat. Betrachtet man den gesamten Zeitraum zwischen 2000 und 2019, so haben sich die privaten Bauinvestitionen im Kanton in dieser Zeit verdoppelt.

Die Entwicklung der privaten Bauinvestitionen in Luzern seit dem Jahr 2000. Lustat Statistik Luzern/Datenquelle: Bundesamt für Statistik (BFS)

15 Prozent der Wohnungen sind preisgünstig

Doch wie sieht es eigentlich mit den Mieten aus? Im Jahr 2019 haben die Luzernerinnen und Luzerner im Median 1300 Franken für die monatliche Nettomiete ausgegeben. Das heisst, dass die Hälfte der Bevölkerung weniger als und die andere Hälfte mehr als 1300 Franken ausgegeben hat. Der Anteil preisgünstiger Wohnungen beträgt 15 Prozent. Als preisgünstig gelten gemäss Lustat dabei Wohnungen, deren Nettomietpreis weniger als 70 Prozent der durchschnittlichen Miete der Wohnungen mit gleicher Zimmerzahl beträgt. Die günstigsten Mietwohnungen sind in der Region Entlebuch zu finden: Im Mittel wurden Wohnungen dort für 1000 Franken im Monat vermietet. «Im Mittel die höchsten Mieten pro Monat wurden im Agglomerationsgürtel sowie in der Region Rooterberg/Rigi gezahlt (Median je 1400 Franken)», schreibt Lustat. In der Stadt Luzern lag der Median bei 1340 Franken monatlich.

Im Durchschnitt bezahlte die Luzerner Bevölkerung 2019 1368 Franken Miete. Das sind 77 Prozent mehr als noch 1990 (772 Franken). Die Durchschnittsmieten in Luzern liegen mit 1368 Franken nahe am gesamtschweizerischen Durchschnitt (1362 Franken.) Auch die Wohnfläche pro Person ist mit 46,7 Quadratmeter nur knapp höher als der Schweizer Durchschnitt (46 Quadratmeter pro Person).

Und zum Schluss noch ein letzter Info-Service: Wie es bei der Mietentwicklung in den übrigen Kantonen aussieht, kann hier in der folgenden interaktiven Grafik verglichen werden.