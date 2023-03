Malakka: Hier fahren Pokémons, Hello Kitty und Spiderman durch die Strassen

Hier reihen sich Minions an Minnie Maus, Little Ponys konkurrieren mit Pokémon, und Hello Kitty versucht, Spider-Man die Klienten abzuwerben.

Malakka an der Westküste Malaysias ist für seine malerische Altstadt berühmt. Aber in der Welterbestätte gibt es eine weitere Attraktion: Hier touren die wohl irrsten Rikschas der Erde.

Auf dem Roten Platz vor dem historischen Stadthuys von Malakka herrscht kunterbuntes Treiben. Minions drängen sich neben Minnie Maus, Little Ponys konkurrieren mit Pokémon, und Hello Kitty versucht, Spider-Man die Klienten abzuwerben. Dabei handelt es sich nicht um einen Kostümwettbewerb, sondern um eine alltägliche Situation. Neben den bunten Häuschen, den hübschen Galerien und der Flaniermeile Jonker Walk haben sich hier auch kunterbunte Fahrrad-Rikschas als Attraktion etabliert.

Teddy löste Deko-Hype aus

Kunterbunte Fahrrad-Rikschas sind in Malakka Alltag . Doch das war nicht immer so: «Einer hat vor etwa 15 Jahren mal einen Teddybären vor seine Rikscha geschnallt. Damit hatte er so einen Erfolg, dass andere das nachgemacht haben», erklärt Rikscha-Fahrer Muhammad. Dann gab es kein Halten mehr, und aus dem einzelnen Teddy wurde ein regelrechter Deko-Hype. Ursprünglich hätten die Fahrer damit Kinder anlocken wollen, «aber die Erwachsenen lieben es mittlerweile mindestens genauso», lacht Muhammad.

Herausstaffiert werden die Trishaws in speziellen Dekorations-Shops – darum müssen sich die Fahrer nicht selbst kümmern. Das Design ihrer Vehikel ändern sie etwa einmal im Jahr. Das Thema können sie selbst wählen. «Hello Kitty ist gerade sehr populär», sagt Muhammad und schaut etwas nachdenklich auf die blauen und rosa Pferdchen an seinem eigenen Wagen. Vielleicht hatte er dieses Mal kein so glückliches Händchen: «My Little Pony ist gerade selbst bei kleinen Mädchen nicht so beliebt», räumt er ein.