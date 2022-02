Kinostarts Februar 2022 - In «Marry Me» siehst du J.Lo und Maluma als Latin-Powercouple

Filmemacher Frank Matter besucht Menschen, die am selben Tag geboren sind wie er.

Ein ehemaliges Dienstmädchen erinnert sich zurück an eine alte Liebe.

«Marry Me»

Zwei Latin-Stars geben sich das Jawort: In der Single «Marry Me» beten sich Kat Valdez (Jennifer Lopez) und Bastian (Maluma) an und haben damit die Charts erobert.

Tochter zerrt ihren Papi zum Event

Lou (Chloe Coleman) will beim Event unbedingt im Publikum dabei sein – um alleine hinzugehen, ist sie allerdings zu jung, also überredet sie ihren Vater, den Mathelehrer Charlie (Owen Wilson).

Malumas Schauspieldebüt

J.Lo ist zwar Rom-Com-erprobt, trotzdem war die Arbeit an «Marry Me» neu für sie: «Zum ersten Mal habe ich eine Rom-Com gedreht und dazu ein ganzes Album produziert», sagt Lopez in der «Today Show».

«Death on the Nile»

Nach «Murder on the Orient Express» ist der belgische Ermittler Hercule Poirot (Kenneth Branagh) zurück: Im neuen Teil dampft er auf einem Luxus-Kreuzfahrtschiff in den 1930ern über den Nil.