Angst vor Infektion«In meinem Zalando-Päckli war eine gebrauchte Hygienemaske drin»

Leser Ö. entdeckte in seiner Zalando-Bestellung eine gebrauchte Hygienemaske.

Leser Ö. hat in einem Zalando-Paket eine gebrauchte Hygienemaske entdeckt.

Ö. ist schockiert: Die Maske war gebraucht und gelblich verschmutzt. Sofort habe er diese in einer Plastiktüte entsorgt. Doch gerade in Zeiten von Corona verunsichert so etwas: «Ich dachte mir zuerst, dass mich vielleicht jemand bewusst anstecken will», sagt Ö. Er wisse schliesslich nicht, ob die Maske mit Covid-19 kontaminiert sei.