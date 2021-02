1 / 4 Ein Unbekannter verschloss mutwillig die Fluglochöffnungen eines Bienenhäuschens von Imker Heinz Schneeberger. Zofinger Tagblatt / Marc Benedetti Hier sieht man die Fluglochöffnungen, die vom Täter zugemacht wurden. Zofinger Tagblatt / Marc Benedetti Damit verursachte er den Tod von Zehntausenden Bienen. Sabina Bobst

Darum gehts Während der Kontrolle seines Bienenhäuschens fand Imker Heinz Schneeberger zehn tote Bienenvölker vor.

Unbekannte Täter haben die Zugänge zum Bienenhäuschen verstopft: Zehntausende Bienen sind danach erstickt.

Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde vom Imker eingereicht.

Der wirtschaftliche Schaden beträgt 4’000 Franken.

Grosser Verlust für Imker Heinz Schneeberger: Zehn seiner Bienenvölker sind kürzlich im Gebiet Reidermoos in der Gemeinde Reiden LU verendet. Unbekannte Täter haben bei einem seiner Bienenhäuschen mutwillig die Fluglochöffnungen verschlossen und somit die Luftzufuhr behindert, berichtet das «Zofinger Tagblatt». Während einer Bienenstandkontrolle fand Schneeberger zehn tote Wirtschaftsvölker, die je aus etwa 8’000 Bienen bestanden. Insgesamt seien rund 80’000 Bienen erstickt. Der finanzielle Schaden beträgt rund 4000 Franken.

Nach diesem Vorfall kontaktierte er die Polizei und reichte eine Anzeige gegen Unbekannt ein. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Neider oder Konkurrent war», sagt der seit 40 Jahren tätige Imker auf Anfrage. «Ich kann mir hingegen gut vorstellen, dass es ein dummer Scherz von Leuten war, die nicht wussten was sie damit anrichten können.» Trost spenden ihm Aussenstehende, sowie Imker-Kollegen, die ihn in dieser Situation unterstützen und ähnliche Erfahrungen teilen. «Ein Imker-Kollege erzählte mir, dass ihm auch schon Bienen von anderen Imkern gestohlen wurden. Dass anderen Imkern das gleiche passiert ist wie mir, kam mir aber noch nicht zu Ohren», so Schneeberger weiter.

Unklar, wie es weiter geht

Insgesamt hat der Imker 40 Bienenvölker. Es stelle sich nun die Frage, wie es mit den sechs übrig gebliebenen Wirtschaftsvölkern weiter gehe. Schneeberger sagt: «Ich muss mir nun die Gedanken machen, ob ich die fehlenden Völker kaufe oder meine anderen Völker zusammenführe, um so eigene Bienen zu züchten.» Schwierig wird dies jedoch ohne Bienenkönigin. Denn: Stirbt die Bienenkönigin, kann das Volk nicht überleben. Um zu kontrollieren, ob die Königinnen der anderen Völker überlebt haben, klopft man an das Fenster des Bienenkastens. Folgt nach dem somit ausgelösten Summen wieder Stille, so könne man davon ausgehen, dass die Bienenkönigin noch lebt, erklärt er gegenüber von 20 Minuten.

Nichtsdestotrotz geht es Schneeberger nicht um den entstandenen Schaden, sondern viel mehr um das qualvolle Verenden der Tiere und die nun unbrauchbaren Waben. «In meinen 40 Jahren als Imker habe ich so etwas noch nie erlebt», sagt er bedrückt. «Ich hätte nie gedacht, dass Menschen zu so einer Tat in der Lage sind», so Schneeberger weiter.