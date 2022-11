Älteste Katze der Welt : In Menschenjahren gerechnet ist Flossie mindestens 120

Die offiziell älteste Katze der Welt lebt in London: Am Donnerstag erhielt Flossie mit 26 Jahren und 329 Tagen den Eintrag im «Guinnessbuch der Rekorde». Ihre Halterin ist nahezu gleich alt.

Die älteste lebende Katze der Welt ist fast so alt wie ihre neue Besitzerin. Mit 26 Jahren und 329 Tagen halte Flossie den Rekord, teilte das «Guinnessbuch der Rekorde» am Donnerstag mit. «Ich wusste von Anfang an, dass Flossie eine besondere Katze ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich mein Zuhause mit einer Weltrekordhalterin teilen würde», sagte die 27-jährige Vicki Green aus dem Südostlondoner Stadtteil Orpington. «Sie ist taub und ihr Sehvermögen lässt nach, aber das scheint sie nicht zu stören.»