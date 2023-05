GP Miami: Max Verstappen sigt vor Sergio Perez

Runde 28/57: Das spanische Duell geht erneut an den Aston-Martin-Piloten, der an Sainz vorbeizieht und P4 übernimmt. Da Ocon vor ihm noch an die Box muss, ist Alonso damit wieder auf Podestkurs. Verstappen hat aktuell knapp 16 Sekunden Vorsprung auf Perez, was nicht reichen würde, um vor dem Mexikaner herauszukommen.