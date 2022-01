Kältestarre : In Miami war es so kalt, dass «fallende Leguane» vorhergesagt wurden

1 / 6 Ein schwerer Wintersturm traf am Samstag die Ostküste der USA. AFP Tausende Flüge wurden abgesagt, für rund 70 Millionen Menschen galten Unwetterwarnungen. AFP In einigen Teilen New Yorks fielen rund 30 Zentimeter Schnee. REUTERS

Darum gehts Die Ostküste der USA ist seit Samstag von einem schweren Wintersturm betroffen.

Auch im südlichen Bundesstaat Florida sind die Temperaturen stark eingebrochen.

Deshalb warnten Meteorologen vor der Gefahr fallender Leguane, die bei den tiefen Temperaturen in Winterschlaf fallen.

Einer der schwersten Winterstürme seit Jahren hat am Samstag die Ostküste der USA getroffen. Bis in den Süden sind die Temperaturen stark eingebrochen – so auch in Miami. Vom Samstag auf Sonntag fiel das Thermometer hier von 15 auf gerade noch zwei Grad Celsius. So kalt war es im Bundesstaat Florida seit mehr als zehn Jahren nicht mehr, wie der «Miami Herald» berichtet.

An gewissen Orten in Südflorida wurden so kalte Temperaturen erwartet, dass die Meteorologen sogar ein «Wetterphänomen» vorhersagten, das es so nur in Florida geben kann: vereinzelt fallende Leguane. «In weiten Teilen des Bundesstaates wird es heute Nacht überwiegend klar und kalt bleiben, mit der Möglichkeit, dass vereinzelte Leguane von Bäumen fallen, da die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sie vorübergehend lähmen können», so die Meldung des Weather Prediction Centers.

Leguane bewegen sich erst bei höheren Temperaturen wieder

Das Schlüsselwort ist «vorübergehend», da die Reptilien wieder anfangen, sich zu bewegen, wenn die Wärme zurückkehrt. Für einen Grossteil des Bundesstaates galten in der Nacht zum Samstag Frostwarnungen – etwa zehn Millionen Einwohner und Einwohnerinnen waren von den Warnungen betroffen. So wurden die Menschen davor gewarnt, in dieser Zeit in Autos oder gar auf der Strasse zu übernachten.

Inzwischen hat sich die Wettersituation in Miami wieder entschärft und am Sonntag sind Temperaturen um zwölf Grad Celsius zu erwarten. Ob es Verletzte wegen fallender Reptilien zu beklagen gibt, ist derweil nicht bekannt.