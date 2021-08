Bärin Jambolina tot - «In mir ist einfach eine grosse Leere und grosse Trauer»

Copyright FOUR PAWS | Svetlana Dmitrenko

Pascal Jenny, Präsident Arosa Tourismus: Ja, ich war bei dem Eingriff am Donnerstagmorgen dabei. Jambolina ist noch vor der Zahn-Operation verstorben. Nach der Narkose hat sie aufgehört zu atmen. Wir haben sofort gemerkt, dass sie nicht mehr atmet. Alle Wiederbelebungsversuche sind leider fehlgeschlagen.

In mir ist eine grosse Leere und eine grosse Trauer. Seit Jambolina im Dezember zu uns kam, habe ich ihre Fortschritte genau verfolgen können. Erst kürzlich traf die ehemalige Zirkus-Bärin erstmals ohne Zaun dazwischen auf Meimo. Jambolina hat gelernt zu grasen. Sie wurde hier zu einer richtigen Bärin. Es tut weh, dass sie nun verstorben ist.

Mit Meimo und Amelia sind zwei weitere Bären in Arosa zuhause. Haben Sie irgendwie auf das Fehlen von Jambolina reagiert?

Ich sitze in diesem Moment gerade neben Meimo. Er ist im Gehege. Bären sind ja grundsätzlich Einzelgänger. Aber ich habe den Eindruck, dass Meimo etwas spürt. Er schaut mich gerade so speziell an.