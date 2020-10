«Misbehaviour»

«Dreht euch um, damit wir eure Hinterteile sehen können», so die Anweisung an die 58 Frauen, die in der Londoner Royal Albert Hall auf der Bühne stehen. Aus der ganzen Welt sind die Teilnehmerinnen für die Miss-World-Wahl angereist, darunter auch Pearl Jansen (Loreece Harrison), die erste schwarze Kandidatin aus Südafrika.