Face Pay – Moskaus U-Bahn führt Ticketkauf mit Gesichtserkennung ein

Face Pay startet am Freitag : In Moskaus U-Bahn kann man nun mit dem eigenen Gesicht bezahlen

Keine Kreditkarte, kein QR-Code: In der Moskauer U-Bahn können Fahrgäste nun auch mit Gesichtserkennung bezahlen. Kritiker fürchten allerdings noch mehr Überwachung.

Das Schienennetz der Metro in Moskau ist 408 Kilometer lang und ist damit sechs Kilometer länger als das in London.

Fahrgäste der Metro in Moskau können nun auch per Gesichtserkennung zahlen: Die russische Hauptstadt hat am Freitag mit der umstrittenen Technologie im Nahverkehr begonnen. «Um in die Metro zu kommen, brauchen Passagiere weder eine Karte noch ein Smartphone, sie müssen nur in die Kamera am Drehkreuz schauen», erklärte der für Verkehr zuständige stellvertretende Bürgermeister Maxim Lixutow.