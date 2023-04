Streamingstarts April 2023: In Netflix’ neuer Rache-Serie gibts Zoff hinter dem Steuer

In einer düsteren Comedy-Serie zoffen sich zwei Fremde auf einem Parkplatz.

«BEEF»

Road Rage – also die Wut, die im Strassenverkehr entbrennen kann – ist der Ausgangspunkt von «BEEF». Zwei Fremde – Danny (Steven Yeun) und Amy (Ali Wong) – verstricken sich auf einem Parkplatz in einen Streit.

Es beginnt eine Verfolgungsjagd: In den nächsten Wochen versuchen die beiden vor lauter Zorn immer wieder, sich gegenseitig eins auszuwischen.

Sabotage und Gemeinsamkeiten

In den zehn Folgen wird (neben den diversen Sabotage-Szenarien, mit denen sie sich ärgern) aber vor allem eins deutlich: Danny und Amy haben beide mit Struggles im Privatleben und ihrer psychischen Gesundheit zu kämpfen.

Das sagt Steven Yeun

Die düstere Comedy-Serie stammt von Lee Sung Jin, der in einem Statement erklärt: «Ich bin dem Typen dankbar, der mich vor drei Jahren auf der Strasse angeschrien hat. Ich habe das nicht auf mir sitzen lassen und jetzt haben wir eine Show.»

«BEEF» spielt in Los Angeles und dreht sich um die asiatisch-amerikanische Community. Steven Yeun hofft, dass die Serie beim Publikum vor allem eins auslöst – das Gefühl, nicht alleine zu sein: «Dass du sie anschauen und sagen kannst: Oh, das bin ich. Ich gehöre nicht zu dieser Kultur, aber das bin ich», sagt er zu «WSJ».

Kommt ganz auf den Tag an.

Kommt ganz auf den Tag an.

Ja, ich nerve mich schnell. Nein, da bin ich tiefenentspannt. Kommt ganz auf den Tag an. Ich bin mir nicht sicher.

«Tender Hearts»

Dating kann kompliziert sein – wäre das Liebesleben mit einem Roboter einfacher? Willkommen im Jahr 2036. Mila (Friederike Kempter) hat genug von erfolglosen Dates, der Gedanke an Bindung und Verletzlichkeit macht sie nervös.

Also bestellt sie sich über den Anbieter Tender Hearts einen sogenannten Lovedroid nach Hause: Bo (Madieu Ulbrich) kommt im Karton an und sieht aus wie ein Mensch – ihn hält aber kein Herz am Leben, sondern ein Algorithmus, der immer treffsicherer wird, umso mehr Zeit Mila mit Bo verbringt.