Vierte Folge von «Der Bachelor» – «In neun Monaten gibt es ein Bachelor-Baby»

So viel geknutscht, gefummelt und gespritzt wurde in dieser Bachelor-Staffel bis anhin noch nicht. Trotz allem darf das gewohnte Drama nicht fehlen: Erkan gesteht den Frauen, wer die Spionin ist.

Darum gehts Am Montagabend wurde auf 3+ die vierte Folge der aktuellen Staffel «Der Bachelor» ausgestrahlt.

In dieser Episode drehte sich fast alles ums feuchtfröhliche knutschen.

Zudem hat Bachelor Erkan seinen Ladys endlich offenbart, wer die heimliche Spionin ist – was natürlich ordentlich für Chaos gesorgt hat.

In der Nacht der Rosen mussten dann gleich drei Ladys die Show verlassen.

Das war übel

Alle Jahre das gleiche Programm: Auch in dieser Staffel geht es für den Rosenkavalier und seine Ladys auf eine spritzige Bootstour. Gespritzt hat dabei nicht nur das Meerwasser, sondern auch der Champagner und …

Fakt ist, dass es auf dem Boot gewaltig zur Sache ging. So hat der Bachelor gleich mit drei Frauen rumgemacht – und zwar gleichzeitig. Zuerst schmissen sich Lidja und Michelle an Erkan. Der Bachelor schob die beiden jedoch zur Seite, was die Frauen aber nicht davon abhielt, mit dem Rumgeknutsche weiterzumachen – unter sich. Offenbar ganz nach Erkans Gusto: «Die beiden wollten mich damit erregen, was ihnen auch gelungen ist.»

Leer ausgegangen ist der Bachelor ja nicht: Als Nächste ergriff Fabienne ihre Chance. Dass die beiden bisher weder eine Konversation, noch ein Date zusammen hatten, schreckte sie nicht davon ab, ihm trotzdem die Zunge in den Hals zu schieben. Offenbar muss die Aargauerin eine begnadete Küsserin sein, denn Erkan war hin und weg nach dem Zungenspiel: «Ich hatte Gänsehaut bis in die Zehenspitzen.»

Als ob das nicht genug wäre, zauberte Fabienne plötzlich eine Peitsche hervor. «Stehst du auf dominante oder auf devote Frauen?», fragte sie mit erotischer Stimme. Der Junggeselle musste gar nicht lange überlegen und antwortet ganz angetan: «Ich stehe auf Schmerzen.»

Das war top

Damit es dir nicht gleich ergeht wie Cici, die sich während der Bootsfahrt gleich mehrmals übergeben musste, kommt nun noch ein wenig Romantik ins Spiel. So scheint es zwischen Erkan und Kandidatin Angela ordentlich gefunkt zu haben.

Die beiden hatten ein Einzeldate in seiner Villa. Die Österreicherin stelle schon im Vorfeld klar: « Wenn er mehr will als kuscheln und knutschen , werde ich ihn höflich zurückweisen .» Ihre Konkurrentinnen hatten dafür kein Verständnis. Es fielen sogleich Kommentare wie: «Ich hoffe, du hast dich rasiert» und «In neuen Monaten gibt es ein Bachelor-Baby». Angela liess dies nicht auf sich sitzen und erwiderte: « Ich trage dieses Bitch- V erhalten nicht in mir . Ich bin ein anständiges Mädchen. Ich muss ihn nicht gleich in der ersten N acht abschlecken. »



Rumgemacht haben die beiden dann trotzdem. Aber das kann man ihnen kaum übel nehmen, denn: die beiden haben mehr Gemeinsamkeiten als Erkan und sein Spiegelbild. Angela versuchte sich früher nämlich als Model (wie E rkan) , als Schauspielerin (wie E rkan) , sie liebt die T ürkei (wie E rkan) und kann sogar t ürkisch ( und jetzt alle: wie E rkan).

Die sind raus

Was wir schon wissen, verrät der Bachelor nun auch den Ladys: Die Österreicherin Maria ist der Maulwurf unter ihnen. Besonders bei Giulie kam das gar nicht gut an. Sie brach direkt in Tränen aus und sagte: «Maria war voll die B ezugsperson für mich . Ich habe ihr alles erzählt.»

Am Ende der Show musste nicht nur die Spionin selbst ihre Koffer packen, sondern auch Patricia. Denn laut Maria hatte die Bernerin «nur Party mit den Girls im Kopf». In der Nacht der Rosen sagte der Bachelor deshalb zu ihr: «Du verschwendest hier nicht nur deine Zeit, sondern auch meine.»

Kandidatin Maya musste die Show aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Als Drittes und Letztes flog dann auch noch Cici raus, obwohl sie zu den wenigen Kandidatinnen gehörte, die ernsthaftes Interesse am Bachelor zeigten. Tatsächlich wirkte auch Erkan beim Abschied ziemlich niedergeschlagen. Aber keine Sorge – glücklicherweise steht er ja auf (Herz)Schmerz.