Dafür Impfzertifikat : In Österreich brauchts beim Coiffeur-Besuch bald keine Maske mehr

Unser Nachbarland Österreich lockert seine Corona-Regeln. In manchen Punkten gehen die Öffnungsschritte für die Österreicher und Österreicherinnen weiter als diejenigen in der Schweiz.

In Österreich muss ab dem 1. Juli beim Coiffeur keine Maske mehr getragen werden.

In Aussenbereichen ist die Maskenpflicht gänzlich aufgehoben.

Am 10. Juni endet in Österreich die Maskenpflicht im Freien. Damit dürfen auf den Terrassen auch die Kellner wieder durchatmen: Auch sie müssen beim Servieren keine Maske mehr tragen. Am 1. Juli fällt die FFP2-Maske dann endgültig – zumindest dort, wo die 3-G-Regel gilt. Diese besagt, dass zu gewissen Dienstleistungen und Orten nur Zutritt erhält, wer nachweisen kann, dass er oder sie geimpft, getestet oder genesen ist.