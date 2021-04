Zur Auseinandersetzung zwischen der Polizei und dem Studenten kam es am Bennoplatz in Wien.

Dafür sollte er eine Busse über 500 Euro zahlen. Der Student focht diese an und muss nun doch bezahlen.

Im Juni 2020 hat ein Student in Wien vor einer Polizeipatrouille einen fahren lassen.

Weil Student Mitja M. im Juni 2020 in Anwesenheit der Polizei furzte, flatterte ihm eine Strafverfügung ins Haus: 500 Euro Busse oder fünf Tage Knast, mit der Begründung: «Sie haben den öffentlichen Anstand verletzt, indem Sie vor Polizeibeamten laut einen Darmwind haben entweichen lassen.» Das liess M. nicht auf sich sitzen und focht die Verfügung an. Vor dem Landesverwaltungsgericht in Wien erklärte er, er habe nicht absichtlich gefurzt, und «die Polizisten haben sogar gelacht. Einer meinte, ich solle mir jetzt besser eine frische Unterhose anziehen». Die Polizei sah das anders: sie twitterte, er habe sich unter anderem provokant verhalten.