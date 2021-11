Bis zu 4 Stunden Wartezeit : In Österreich werden wegen dem Teil-Lockdown die Impfzentren überrannt

Die 2G-Regel in weiten Teilen des öffentlichen Lebens zeigt die Wirkung. Über deren Sinn und Zweck wird jedoch weiter heftig debattiert.

1 / 7 Bereits am Wochenende vor dem Teil-Lockdown bildeten sich in den Impfstrassen in Wien lange Schlangen. Heute.at/News-Scout 3-G am Arbeitsplatz: In Wien bilden sich lange Schlangen vor den Testzentren. Heute.at/News-Scout Die Regierung um den österreichischen Bundeskanzler Alexander Schallenberg hat beschlossen, dass ab Montag ein Lockdown für Ungeimpfte gilt. Getty Images

Darum gehts In Österreich schiessen die Corona-Neuinfektionen in die Höhe.

Darum hat die Regierung in Wien die Massnahmen stark verschärft.

In der Bevölkerung fragt man sich jedoch, wie die Polizei den Lockdown für Ungeimpfte kontrollieren möchte.

Geduld, Geduld, Geduld. Vier Stunden und länger hat am Montag die Wartezeit bei manchen Impfstationen in Wien betragen. Am ersten Tag des Lockdowns für Ungeimpfte wurde deutlich, dass die erneute Verschärfung der Massnahmen viele Menschen wachgerüttelt hat.

«Ich muss mich jetzt impfen lassen, sonst funktioniert gar nichts mehr», räumt eine 31-jährige Masseurin aus Oberösterreich ein, die ohne Termin in der Schlange vor einer Impfstation eines Wiener Kaufhauses steht. Einen PCR-Test hat sie schon gemacht – mit der Kombination Erststich und Test darf sie sich sofort wieder frei bewegen. Zugleich aber schwingt bei vielen Skepsis mit. «Das ist eine Placebo-Massnahme. Es muss einen generellen Lockdown geben, auch um eine Impfpflicht zu verhindern», meint ein 49 Jahre alter Controller.

Österreich sucht inmitten heftigen politischen Streits einen Ausweg aus der hier besonders massiven Corona-Krise. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100’000 Einwohner liegt mittlerweile bei 890. Der Wochenstart mit fast 12’000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden – ein Negativrekord für einen Montag – verheisst nichts Gutes.

Wie streng wird wirklich kontrolliert?

Eine der meist diskutierten Fragen ist, wie der Lockdown für die Ungeimpften in den nächsten zehn Tagen kontrolliert werden soll. Die Polizei soll das machen – und die Polizeigewerkschaft ist dagegen. Bei jeder Amtshandlung werde überprüft, ob die Betroffenen geimpft oder in den letzten 180 Tagen von einer Corona-Erkrankung genesen seien, heisst es.

Ausserdem seien zahlreiche Streifen eigens für solche Kontrollen abgestellt, so Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). An den guten Willen ihrer Bürger hat die Regierung, die im Tonfall lieber droht als mitnimmt, bisher kaum appelliert. Dass die Kontrollen nicht so «engmaschig» sein dürften, wie von Nehammer angekündigt, zeigt ein Blick auf die Mariahilfer Strasse. Wiens längste Einkaufsmeile ist an diesem Montag gut besucht, aber weit und breit ist um die Mittagszeit keine Polizei zu sehen.

Wie eine Ironie wirkt es, dass der Vorsitzende der rechten FPÖ, Herbert Kickl, nun positiv auf Corona getestet wurde. Erst am Sonntag hat er als Reaktion auf die Entscheidung zum Lockdown für Ungeimpfte zur grossen Demonstration am nächsten Samstag in Wien aufgerufen. Dort wollte er das «Corona-Apartheidsystem» anprangern. Daraus dürfte jetzt nichts werden, denn Kickl muss wohl in Quarantäne.

