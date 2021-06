Dank sinkender Zahlen : In Österreichs Clubs darf ab Juli wieder abgefeiert werden

Dies beschloss die Regierung unter Sebastian Kurz am Donnerstag.

Nach monatelanger Pause dürfen die Österreicher bald wieder das Tanzbein schwingen: Angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen darf ab 1. Juli in Clubs und Discos wieder getanzt werden, wie die Regierung am Donnerstag mitteilte. Zudem entfällt die FFP2-Maskenpflicht. In vielen Bereichen wie öffentlichen Verkehrsmitteln und geschlossenen Räumen muss jedoch weiter Schutzmaske getragen werden.