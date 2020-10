Neue Sicherheitsmassnahmen : In Paris gilt wegen Corona die «maximale Alarmstufe»

Frankreichs Hauptstadt ist stark von der Pandemie betroffen. Nun werden verschärfte Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um das Coronavirus einzudämmen.

In Frankreichs Hauptstadt und deren unmittelbaren Umgebung gilt nun die «maximale Alarmstufe».

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie sollen am Montag neue Sicherheitsmassnahmen für die stark betroffene Millionenstadt Paris angekündigt werden. Für Frankreichs Hauptstadt und deren unmittelbare Umgebung gelte nun die «maximale Alarmstufe», teilte Arbeitsministerin Elisabeth Borne in der Nacht via Twitter mit. Sie rief Arbeitgeber und Beschäftigte auf, möglichst auf Heimarbeit umzustellen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen.