2500-jähriger Steinkopf: In Peru geplündert, am Schweizer Zoll hängen geblieben

Der fast 200 Kilo schwere Steinkopf stammt aus der prä-hispanischen Chavín-Kultur. Er wurde 2016 am Autobahnzoll in Basel konfisziert.

Der peruanische Botschafter Luis Alberto Castro Joo hat am Mittwoch den Kulturschatz von Carine Bachmann, Direktorin des Bundesamts für Kultur, in Basel entgegengenommen.

Bei der Inspektion schöpften die Mitarbeitenden des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit bereits Verdacht. Sie sollten Recht behalten. Als 2016 eine Privatperson mit einem fast 200 Kilo schweren Steinkopf im Kofferraum über den Autobahnzoll Basel/Weil am Rhein (D) in die Schweiz einreisen wollte, verhinderten sie den Schmuggel eines bedeutenden peruanischen Kulturguts. Beim falsch deklarierten Objekt handelte es sich um einen rund 2500 Jahre alten Steinkopf aus der prä-hispanischen Chavín-Kultur.

Das Objekt wurde anschliessend von der Fachstelle Internationaler Kulturgütertransfer des Bundesamts für Kultur überprüft und dann wurde daraus ein Kriminalfall. Das Objekt wurde für die Dauer des kantonalen Strafverfahrens eingezogen. Dieses ist nun abgeschlossen und das Kulturgut konnte am Mittwoch in Basel der Peruanischen Botschaft zurückgegeben werden. Der Schmuggler wurde per Strafbefehl rechtskräftig verurteilt.