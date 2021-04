Riesige Screens, Kamera, Computer - In Pfäffikon steht jetzt ein Hightech-Trainings-Simulator der Zukunft

Gründer der Soccer5-Halle ist Ex-Nati-Spieler Giuseppe Mazzarelli. Er war auch der erste Schweizer, der bei Manchester City unter Vertrag stand. «Wir möchten einen Ort schaffen, wo jeder und jede trainieren kann, egal ob Profi, Hobbyfussballer oder Kinder, die Sport machen möchten», erzählt Mazzarelli am Tag der offenen Tür. Der Spass stehe ganz klar im Vordergrund, es können sich aber auch Fussballclubs anmelden, um mit dem Soccerbot360 ein datenbasiertes Training durchzuführen und sich in den kognitiven Bereichen weiterzuentwickeln. «Wir wollen Spielern helfen, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen», fügt Mazzarelli sichtlich stolz an. Die Halle dürfe auf Voranmeldung von jedem genutzt werden. «Wir haben keine Hauptzielgruppe, es darf wirklich jeder vorbeikommen. Das Coole daran ist, dass wir mit dem Soccerbot360 auch Programme für Kinder laufen lassen können.» So sei es möglich, E-Sport mit körperlicher Betätigung zu kombinieren.