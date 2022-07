Stuttgart : In Pizzeria entdeckte Männerleichen mit Stichwunden lassen Polizei rätseln

Nach dem Fund von zwei Toten in Stuttgart hat die Gerichtsmedizin Verletzungen an den Leichen festgestellt, die mutmasslich durch scharfe Gewalt entstanden sind. Eine Obduktion am Mittwoch solle weitere Hinweise zur Tat erbringen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die beiden Leichen waren am Montag in einem Zimmer im Untergeschoss eines Hauses in der Innenstadt gefunden worden. Weitere Angaben gab es seitens der Polizei noch nicht.