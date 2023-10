Kampfjets begleiten Edelweiss-Maschine nach Emmen

… und landete in Emmen LU.

Eine Edelweiss-Maschine landete in Emmen.

Ein News-Scout meldete am Donnerstagnachmittag, dass ein Flieger im Schweizer Luftraum von zwei Kampfjets eskortiert werde. Kurz darauf fragte sich ein weiterer News-Scout, wieso eine Edelweiss-Maschine aus Pristina kommend in Emmen landete. Tatsächlich erreichte Flug EDW2829 um 14.36 Uhr den Militärflugplatz im Kanton Luzern. Dies bestätigte Edelweiss-Mediensprecher Andreas Marti auf Anfrage. An Bord befanden sich demnach Swisscoy-Truppen, die im Kosovo im Einsatz waren.