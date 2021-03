Sicherheitssprengung in Raron VS : Hier wird der brüchige Fels über dem Dorf Raron gesprengt

Wegen eines Felssturzes Ende Januar, wurde am Mittwoch in Raron nun eine Sicherheitssprengung durchgeführt. Rund 80 Gebäude mussten dafür evakuiert werden.

Ende Januar stürzten in Raron VS aufgrund eines Felssturzes riesige Steine ins Tal. Weil die Brocken in Richtung eines Wohnquartiers donnerten, mussten mehrere Familien ihre Häuser verlassen. Nur mit Glück kam niemand zu Schaden. Um weitere unkontrollierte Felsabbrüche zu verhindern, wurde am Mittwochvormittag nun eine Sicherheitssprengung durchgeführt. Wegen der Sprengung wurden in Raron und Niedergesteln rund 80 Gebäude evakuiert. Dies wegen möglicher Splitterbildung in den gefährdeten Zonen.