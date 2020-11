In Römerswil meldet sich der Samichlaus in diesem Advent per Video-Anruf bei den Kindern.

An vielen Orten kommt der Samichlaus wegen Corona in diesem Jahr nicht zu den Kindern .

Ein alter Mann goes digital: Der Samichlaus in Römerswil LU erscheint den Kindern in diesem Advent virtuell. Denn wegen Corona kann der Chlaus nicht persönlich vorbeikommen, teilt die Clausgroppe Römerswil auf ihrer Website mit: «Aufgrund der aktuellen COVID-19-Situation bietet die Chlausgroppe Römerswil keine physischen Hausbesuche an. Dies zum Schutz der zu besuchenden Familien und der Mitglieder des Vereins.»