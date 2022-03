Russische Währung stärken – In Rubel zahlen – «wer Gas aus Russland will, muss die Bedingungen akzeptieren»

Normalerweise wird Gas an den Börsen in Chicago, Atlanta und London in Dollar gehandelt, fürs russische Gas geht das jetzt nicht mehr.

Will die Schweiz Gas aus Russland beziehen, muss sie dieses künftig in Rubel bezahlen.

Die Hälfte des Gases in der Schweiz stammt aus Russland. Bisher bezahlten die Rohstoffhändler dafür vor allem in Dollar, doch das will Russlands Präsident Wladimir Putin nicht mehr. Am Mittwoch sagte er, dass er keine Gas-Lieferungen an feindliche Staaten mehr akzeptiere, die in Dollar oder Euro bezahlt werden.