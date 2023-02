Kinostarts Februar 2023: In Sabine Boss’ Komödie gehts um Sex, Begehren und Nachbarn

Lionel Baiers Satire spielt in einem Camp für Geflüchtete in Sizilien.

In einem Dokfilm versucht ein Paar, seine Liebe vor der Alkoholsucht zu retten.

Ein belgisches Drama stellt eine Jungenfreundschaft in den Mittelpunkt.

«Die Nachbarn von oben»

Viel Sex oder kein Sex – in der neuen Komödie von Sabine Boss sieht es im Schlafzimmer von zwei benachbarten Paaren absolut gegensätzlich aus.

Die Paare treffen aufeinander

In ihrer lauwarmen Langzeitbeziehung fehlt es an Leidenschaft, das Interesse aneinander ist den beiden über die Jahre durch die Finger geronnen. «Sie sind nett!», sagt Anna über das Paar vom oberen Stock, das vor Verliebtheit strahlt, und lädt die beiden kurzerhand ein.

Thomas sieht das anders, er hat so gar keine Lust auf das spontane Treffen: «Sie sind Vollidioten.» Beim Apéro versuchen die beiden gegensätzlichen Paare dennoch, einen Zugang zueinander zu finden, und kommen dabei auf prickelnde Ideen.

Das sagt Regisseurin Sabine Boss

«Die Nachbarn von oben» spielt an einem einzigen Abend und zeichnet die Höhen und Tiefen von Beziehungen nach – der Film pendelt zwischen Glück, Traurigkeit, Trost, Liebe und Streit.

Im Mittelpunkt steht dabei ein grundlegender Gedanke: «Ich bin mir sicher, dass der Film genau zum richtigen Zeitpunkt kommt, weil er mit grosser Leichtigkeit, Wärme und Intelligenz die Frage behandelt, warum man als Paar überhaupt (noch) zusammen ist», so Regisseurin Sabine Boss in einem Statement.

Was schaust du dir im Kino an?

«Close»

Wo verläuft die Grenze zwischen Freundschaft und Liebe? Und was, wenn das Umfeld eine Verbindung ganz anders interpretiert, als sie tatsächlich ist? So geht es Léo (Eden Dambrine) und Rémi (Gustav De Waele) im Drama «Close».

Belastung für Freundschaft

Dass die beiden so ein enges Verhältnis zueinander haben, fällt ihren Gschpänli auf. «Seid ihr zusammen?», fragt eine Mitschülerin. Rémi stellt klar, sie seien einfach beste Freunde, quasi wie Brüder, doch er kriegt zu hören: «Ihr wollt es nicht wahrhaben.»

Die Beurteilungen von aussen verunsichern die beiden Jungen immer mehr und belasten ihre Freundschaft, bis sie zu zerbrechen droht. Regisseur Lukas Dhont beleuchtet in seinem Drama, wie sich zwei Freunde verlieren und wie sie versuchen, einen Umgang mit dem Trennungsschmerz zu finden.

«The Curse»

Als sich die Schweizerin Maria und der Inder Satindar auf einer Party begegnen, ist klar: Sie wollen ihr Leben miteinander verbringen. Doch so schnell die Liebe auch einschlägt, so schwierig ist es auch, für sie zu kämpfen.

My Drink Control , S elbsttest

«La Dérive des continents (au sud)»

In der Satire von Lionel Baier spielt Nathalie (Isabelle Carré) die Hauptrolle: Sie arbeitet in Sizilien und soll im Auftrag der EU den nächsten Besuch von Politikerinnen und Politikern in einem Camp für Geflüchtete organisieren.