WM 2022: Netz lacht nach Argentiniens Schmach über Lionel Messi

Saudi-Schmach : «In Sandsturm geraten» – argentinische Presse geht auf Messi-Team los

Nach der WM-Pleite der Albiceleste dauerte es nicht lange, bis viel Häme auf das Team um Leader Lionel Messi einprasselt. Katar 2022 hat seine erste grosse Sensation.

Saudiarabien geht 2:1 gegen Argentinien in Führung. SRF

Darum gehts Argentinien blamiert sich an der WM gegen Saudiarabien.

Die Häme gegen Team und Superstar Lionel Messi folgt auf dem Fuss.

Nichtsdestotrotz setzten die heimischen Zeitungen ihre Hoffnung weiter auf Messi.

Es ist die erste grosse Überraschung der WM – und eine riesige Schmach für Mitfavorit Argentinien: Die Albiceleste verlor gegen Aussenseiter Saudiarabien 1:2. Argentinien wurden drei Tore wegen Offsides aberkannt – zu Recht. Superstar Lionel Messi blieb bis auf einen genial ausgeführten Penalty zum 1:0 vieles schuldig. Zwar versuchte die Albiceleste alles, die Pleite zu verhindern, doch es nützte nicht.

Die argentinische Zeitung Clarín schreibt online: «Argentinien erleidet in Katar einen historischen Rückschlag.» Und: «Die Nationalmannschaft hat schlecht gespielt und Pech gehabt.» La Nación titelt: «Eine historische Niederlage. Das Team geriet in einen Sandsturm.» Sie alle setzten ihre Hoffnungen aber weiter in La Pulga, den als Floh betitelten Messi. Der 35-Jährige wird nicht kritisiert. «Messi, mit dem Herzen in der Hand, aber mit hängenden Beinen und gebrochenem Mut», so La Nación.

«Messi ist der weltgrösste Betrüger»

Was sagt der Superstar selber? «Es gibt keine Entschuldigung. Wir müssen nun vereinter sein, als je zuvor.» Und weiter: «Jetzt müssen wir zeigen, dass wir eine echte Mannschaft sind.» Es sei eine Situation, in der man schon lange nicht mehr gewesen sei, so Messi weiter. Er nannte die Niederlage gegen die furios kämpfenden Saudiarabier einen «schweren Schlag für uns alle». Niemand bei den Argentiniern habe «damit gerechnet, so zu starten».

Kein Wunder kochen nach einer derartigen Schmach die Emotionen hoch. In den sozialen Medien sind die Kritiker schnell mit ihrem Verdikt. So heisst es beispielsweise: «Was für ein Wahn zu sagen, dass Argentinien einer der WM-Favoriten ist. Favorit, weil Messi auf dem Feld steht? Hört auf, die Leute zu täuschen.» Ein anderer Fan schreibt: «Messi ist der weltgrösste Betrüger, er hat uns buchstäblich glauben gemacht, dass Argentinien ein WM-Teilnehmer ist.»

Die argentinische Defensive pennt, Saudiarabien mit dem Ausgleich. SRF

Auf Twitter kursieren viele lachende Memes, die auf den PSG-Stürmer zielen, der vor der WM andeutete, dass das seine letzte Endrunde sein wird.

Ein weiterer Fan schreibt: «Ich mag dich wirklich Messi, aber du wirst nie der GOAT (der grösste aller Zeiten, Red.) des Fussballs.» Auch die saudischen Fans in Katar zeigten ihre Prise Häme: Sie machten vor dem Stadion die «Siuuu»-Jubelgeste von Cristiano Ronaldo – dem grössten Kontrahenten Messis um den Titel des besten Fussballer der letzten Jahre.

Die saudischen Medien hingegen feierten einen «historischen Sieg» und ein «Heldenepos». Besonders gefeiert wurde der saudische Torwart Mohammed Alowais, der mit seinen Paraden den Sieg gegen den haushohen Favoriten gesichert habe. «Tausend, tausend Glückwünsche, Ihr Helden», schrieb der saudische Sportminister Abdalasis bin Turki al-Faisal auf Twitter. Der Chef der saudischen Unterhaltungsbehörde, der einflussreiche Sportfunktionär Turki al-Schaich, gab den Eintritt zu drei Vergnügungsparks frei, um den Sieg zu feiern.

Auch in anderen arabischen Ländern löste der saudische Erfolg Freude. Der Kommentator des in Katar ansässigen Sportsenders Bein Sports fieberte in den letzten Momenten der rund 14-minütigen Nachspielzeit aufgeregt dem Ende entgegen. «Wobei bleibt der Schlusspfiff?», flehte er den slowenischen Slavko Vincic an. Als dieser ertönte, brüllte er ein langgezogenes «Allaaaaaaahhhhhhhh» ins Mikro. Ähnlich euphorisch hatte er schon den 2:1-Führungstreffer der Saudis gefeiert. «Das ist im wahrsten Sinne des Wortes völlig verrückt», rief er.

