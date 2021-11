Per sofort - In Schaffhausen können sich alle ab 16 für die Booster-Impfung anmelden

Die Termine werden ab sofort prioritär an Personen ab einem Alter von 65 Jahren sowie an Gesundheitsfachpersonen vergeben, deren Grundimmunisierung mit dem Impfstoff Pfizer erfolgte.

Personen ab 16 Jahren können sich in Schaffhausen per sofort für eine Booster-Impfung anmelden.

Alle Personen ab einem Alter von 16 Jahren, die mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech geimpft wurden und deren letzte Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt, können sich jetzt auf der Webseite des Kantons Schaffhausen online für eine Auffrischimpfung anmelden. Die Termine werden ab sofort prioritär an Personen ab einem Alter von 65 Jahren sowie an Gesundheitsfachpersonen vergeben, deren Grundimmunisierung mit dem Impfstoff von Pfizer erfolgte und mindestens sechs Monate zurückliegt.

Wie es in einer Mitteilung am Freitag heisst, wird in den kommenden Tagen eine Zulassungserweiterung für den Impfstoff von Moderna erwartet. Sobald weitere Personengruppen geimpft werden können, wird das elektronische Anmeldetool angepasst und neue Termine werden vergeben.

Die mobilen Einheiten konnten am Donnerstag die Auffrischimpfungen in den Altersheimen abschliessen, heisst es in der Mitteilung weiter. In zwei Wochen erhielten rund 4500 Personen über 65 Jahre eine Auffrischungsimpfung. Bis Mitte Dezember werden es gemäss den aktuellen Terminbuchungen knapp 12'000 Personen über 65 Jahre sein. Alle über 65-Jährigen werden aufgerufen, jetzt einen Termin für die Auffrischimpfung elektronisch zu vereinbaren.