Auktion in New York : In Scheune entdecktes Van-Dyck-Werk für drei Millionen versteigert

Ein Sammler kaufte das Werk des flämischen Malers Anthony Van Dyck für 600 Dollar. Nun gaben es seine Nachfahren zur Versteigerung frei.

Anthony van Dyck, der vor allem für seine Porträts bekannt ist, war einer der bedeutendsten flämischen Maler des 17. Jahrhunderts.

Darum gehts Ein Kunstsammler hat ein Werk des flämischen Malers Anthony van Dyck in einer Scheune entdeckt.

Für das Kunstwerk bezahlte der Mann 600 Dollar.

Nun wurde es für ein Vielfaches versteigert.

Ein in einer Scheune entdecktes Werk, das dem flämischen Maler Anthony van Dyck (1599-1641) zugeschrieben wird, ist bei einer Auktion in New York für rund drei Millionen Dollar versteigert worden. Wer die Ölzeichnung eines älteren Mannes ersteigerte, die wahrscheinlich Anfang des 17. Jahrhunderts angefertigt wurde, teilte das Auktionshaus Sotheby’s am Donnerstag zunächst nicht mit.

Ein Sammler hatte das Werk Ende des 20. Jahrhunderts in einer Scheune im US-Bundesstaat New York entdeckt und für 600 Dollar gekauft. Die Nachfahren des Sammlers gaben es nun zur Versteigerung frei.