Erstes Land der Welt : In Schottland gibts Tampons und Binden bald gratis

Als erstes Land der Welt sollen in Schottland zukünftig Tampons, Binden und weitere Menstruationsartikel gratis zur Verfügung stehen. Das hat das Parlament in Edinburgh einstimmig beschlossen.

In Zukunft sind Menstruationsprodukte in Schottland für alle Frauen kostenlos erhältlich. (Symbolbild)

In Schottland sollen Binden, Tampons und ähnliche Artikel künftig kostenlos erhältlich sein. Das Parlament in Edinburgh verabschiedete nach eigenen Angaben am Dienstagabend einstimmig einen entsprechenden Gesetzentwurf der Labour-Abgeordneten Monica Lennon. Demnach muss die schottische Regierung ein landesweites Programm zur Bereitstellung von Menstruationsprodukten einrichten. Schulen und Universitäten sind verpflichtet, eine Auswahl dieser Artikel kostenlos in Toiletten anzubieten. Auch andere öffentliche Einrichtungen können künftig von der Regierung dazu veranlasst werden.