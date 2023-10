Zermatt: Ist Weltcup-Strecke legal? Bagger buddeln auf Gletscher

Derzeit arbeiten Bagger an der Piste.

Hier sollen in wenigen Wochen die Ski-Stars um Bestzeiten fahren.

Derzeit wird mit Hochdruck an der Piste gearbeitet.

Mitte November sollen in Zermatt/Cervinia mehrere Ski-Weltcuprennen stattfinden.

Im Jahr 2022 mussten die als grosses Spektakel angekündigten Doppel-Abfahrten in Zermatt/Cervinia wegen Schneemangel abgesagt werden. Dieses Jahr sieht es besser aus. Im Gegensatz zum letzten Jahr wurden die Renndaten um zwei Wochen nach hinten geschoben. Die beiden Männer-Abfahrten sollen am 11. und 12. November stattfinden, die Frauen-Abfahrten eine Woche später.

Es gibt viele offene Fragen

Doch stimmt dies? Fotos und Videoaufnahmen, aufgenommen zwischen dem 28. September und dem 7. Oktober, wecken Zweifel. Wie 20 Minutes schreibt, sollen mehrere Bereiche über das im kommunalen Nutzungsplan vorgesehene Programm hinausgehen. Oder anders gesagt: Die Arbeiten an der Strecke sollen sich auf Schutzgebiete ausgeweitet haben. Darauf angesprochen meint die kantonale Baukommission: «Wenn es sich herausstellt, dass Ausbauten vorgenommen wurden, wird ein baupolizeiliches Verfahren eingeleitet.» Die Gemeinde will derweil keine Fragen diesbezüglich beantworten, bei vielen Skifans ist die Empörung jedoch gross.

Zuletzt berichteten Wissenschaftler zudem über eine unerwartet starke Gletscherschmelze. So wird erwartet, dass der Theodulgletscher bis 2080 um die Hälfte abschmilzt. Die Pistenplaner meinen darauf angesprochen: «Ende des Sommers 2022 war die Gletscheroberfläche im Pistenbereich um 1,5 bis zwei Meter höher als ausserhalb des Pistenbereichs.» Matthias Huss, Glaziologe an der Technischen Hochschule Zürich, meint gegenüber verschiedenen Medien: «Mit den Pisten verfestigt man den Schnee und er wird daher dichter. Das hindert ihn aber nicht daran, mit derselben Geschwindigkeit zu schmelzen, wie wenn er nicht verfestigt worden wäre.»

Ski-Stars melden sich zu Wort

Der Skirennsport, respektive der frühe Start in die Saison, sorgte bereits in den letzten Tagen immer wieder für Kritik. Mikaela Shiffrin meinte beispielsweise: «Ich kann jederzeit, auch bei warmen Temperaturen, in den mentalen Zustand kommen, um Rennen zu fahren. Aber macht es wirklich Sinn?»