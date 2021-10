Diskussion um Prämie – In Schweden erfüllten Impf-Gutscheine ihren Zweck

Die Impfquote im Land liegt gemäss der Plattform Our World in Data bei 65 Prozent. In der Schweiz beträgt die Anzahl vollständig geimpfter Personen 59 Prozent.

Seit Ende September gibt es in Schweden, wie auch in den anderen skandinavischen Staaten, keinerlei Schutzmassnahmen mehr gegen das Coronavirus.

Diese Studie dürfte noch einmal etwas Brisanz in die Diskussion rund um 50-Franken-Gutscheine für die erfolgreiche Vermittlung von Ungeimpften bringen. Gemäss einer Gruppe internationaler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler reichen schon kleine Beträge aus, um ungeimpfte Personen dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. In Feldversuchen in Schweden hätten bereits 21 Franken ihr Ziel erreicht. Dies berichten die Tamedia-Zeitungen .

Forscher bezahlten Geimpfte direkt und ohne Umweg über Vermittler

Die Studie mit Beteiligung von Forschenden aus mehreren Ländern, darunter auch der Schweiz, war in der Fachzeitschrift Science erschienen. Die Expertinnen und Experten hatten an über 8000 Personen untersucht, wie sich ein finanzieller Anreiz von 21 Franken auf deren Impfbereitschaft auswirkte. Anders als in der Schweiz wurde das Geld dabei jedoch direkt an die neu geimpfte Person bezahlt und nicht an eine Vermittlerin oder einen Vermittler.