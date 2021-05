Folgen über Jahre hinaus : In Schweizer Städten drohen wegen der Pandemie höhere Steuern

Weniger Einkünfte, höhere Ausgaben: Gemäss einer Umfrage unter 77 Städten dürften vielerorts die Steuern steigen. Auch die Verschuldung der Kommunen nimmt zu.

Während in der Pandemie die Kosten stiegen, sinken die Steuereinnahmen kontinuierlich (im Bild Bern).

Weniger Steuererträge bei Unternehmen, aber hohe und vielfältige Mehrausgaben: Die Corona- Pandemie hat auch für die Finanzen der Städte negative Folgen, wie der Schweizerische Städteverband am Mittwoch mitteilte. Gemäss einer Umfrage, die der Verband zusammen mit PwC Schweiz durchführte, gaben die insgesamt 77 befragten Städte an, dass die Corona-Pandemie negative Auswirkungen auf ihre Finanzen hat oder solche zu erwarten sind.

So nahmen die Einnahmen vor allem bei den Unternehmenssteuern ab: Diese sanken gemäss der Umfrage 2020 im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich vier Prozent, für das laufende Jahr rechnen die Städte gar mit 17 Prozent Mindereinnahmen. Auch entgangene Einnahmen durch Museen , Schwimmbäder oder Theater. Zudem erhöhten sich die Kosten durch Massnahmen zur Abfederung der Pandemie-Folgen, etwa wegen Erlass von Mieten, Unterstützung des Gewerbes durch Gebührenerlasse und Übergangskredite.

Die Kosten für Sozialhilfe stiegen zwar 2020 dank Direkthilfen des Bundes erst wenig an, für 2022 rechnen aber rund 20 Prozent der befragten Städte mit einem verstärkten Anstieg.

In zwei von fünf Städten drohen Steuererhöhungen

So so sehen fast alle befragten Kommunen die Einschätzung der Steuererträge für das Budget 2022 und die folgenden Jahre als grösste Herausforderung, 80 Prozent halten Prognosen für die zukünftigen Sozial- und Fürsorgekosten für schwierig. Laut der Umfrage dürfte die Verschuldung der Gemeinden bis 2023 teils massiv steigen. Zwei Drittel der Städte wollen eine höhere Verschuldung in Kauf nehmen.