Slowenien Reisetipps – Übers Drahtseil bis ans Mittelmeer

Der Zugbegleiter wirft am Hauptbahnhof Zürich einen Blick auf die Tickets und weist den Weg zum Schlafabteil. Kurz darauf tuckert der Zug hinein in die Nacht. Sanft wiegen einen die Bewegungen des Wag g ons in den Schlaf und kaum zehn Stunden später ist man auch bereits am Ziel: Slowenien.