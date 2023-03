Spezielles Design: «Mich langweilten die immer gleich aussehenden Friseursalons»

Neue Ideen sind schon in Planung.

96’000 Franken hat der Geschäftsführer Dénis Kerker in den Umbau investiert.

Der «Kerkhair» Coiffeur-Salon in Wiedikon fällt mit einem Galaxy inspirierten Design auf.

Galaxy-Nerds aufgepasst: Der Coiffeur-Salon «Kerkhair» an der Kalkbreitestrasse in Wiedikon ist alles andere als normal. Die Inneneinrichtung ähnelt einer kleinen Galaxy und gibt einem das Gefühl, in einen Star-Wars-Film einzutauchen. Der Kopf hinter diesem ausgefallenen Design ist Dénis Kerker. «Ich habe dieses auffällige Design gewählt, weil ich aus der Masse herausstechen will», sagt Dénis gegenüber 20 Minuten. Für ihn ist sein Coiffeur-Salon ein Weg, sich selbst auszudrücken. Spezialisiert hat sich Dénis über die Jahre auf Kurzhaarschnitte sowie diverse Blondierungen.